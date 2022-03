La Fiorentina gioca ma si ferma al palo: Juventus passa al 91′ con l’autogol

Finisce 0-1 al Franchi Fiorentina-Juventus. Bene la Viola che domina il gioco. I bianconeri pericolosi solo una volta ma riescono a spuntarla con un autogol nel recupero

BEFFA − La Fiorentina attacca, la Juventus gioca di ripartenza e vince. È stato questo il film del Franchi per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Nella bolgia anti Dusan Vlahovic, i Viola giocano bene prendendo in mano subito il pallino del gioco. Molto in palla l’ex Lille Ikoné che mette in difficoltà in più riprese Luca Pellegrini sulla fascia di destra. Nel primo tempo, ritmo intenso ma poche occasioni da gol. La prima vera grande palla-gol arriva ad inizio ripresa con lo stesso Ikoné che va via in solitaria beccando un clamoroso palo. Il primo squillo della gara per la Juventus arriva al 56′ con l’ex Vlahovic che prova lo sgavetto davanti Terracciano ma bravo il portiere viola. Nel finale di partita, la Juventus riesce a vincerla con tanta fortuna. Cuadrado va via a destra, palla in mezzo e clamoroso autorete di Venuti. Ai bianconeri il primo round della semifinale di Coppa Italia.