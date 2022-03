Allegri non cambia idea: «Quota scudetto a 84 punti. Una delle tre li farà»

Massimiliano Allegri, nel post Fiorentina-Juventus su Sport Mediaset, ha parlato nuovamente della corsa Scudetto. Il tecnico bianconero non ha dubbi sulla quota e su chi tra Inter, Milan e Napoli può arrivarci

QUOTA SCUDETTO − Allegri ribadisce quanto detto nei giorni scorsi: «Convinto che la Juventus non possa lottare per lo scudetto. La quota sarà 84/85 punti, è questione matematica. Noi li dobbiamo vincere tutte ed è difficile. Una delle tre squadre ci potrà arrivare. Quelle che sono davanti non gli servono quando manca per arrivare allo scudetto, ditelo a loro».