Liverani: “Serie A, felice che si parli di ripartenza. A inizio quarantena…”

Intervenuto su “Sky Sport”, Fabio Liverani – attuale allenatore del Lecce – ha parlato della possibile ripresa della Serie A (con la stagione ufficialmente prorogata dopo il 30 giugno) in seguito all’emergenza Coronavirus.

RIPARTENZA – Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha raccontato la sua difficoltà di vivere la quarantena e la mancanza del campo in questo periodo di Coronavirus, anche se si è iniziato a parlare di una possibile ripresa: «Nel primo periodo della quarantena ero molto positivo e ho iniziato a studiare nuove tattiche e sistemi di gioco, poi l’entusiasmo è andato calando. Ora è un momento più critico, ma fortunatamente si sta delineando la possibilità di far ripartire la stagione e si può pensare di ricominciare. Non pensare al campo per troppo tempo potrebbe diventare un problema».