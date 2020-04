Serie A, la FIGC proroga la chiusura del campionato: si ricomincia?

La Serie A proroga la chiusura del campionato. Al termine del vertice odierno in FIGC si è deciso di andare con una delibera per consentire di completare la stagione anche oltre il 30 giugno. Questo a seguito delle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA di oggi (vedi articolo).

SERIE A VICINA? – La FIGC ha appena concluso una riunione fondamentale per far ripartire il calcio dopo l’emergenza Coronavirus. La decisione presa è di adottare una delibera che estende al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione 2019-2020. Questo significa che, per la Serie A ma pure per tutti gli altri campionati, sarà possibile anche andare oltre il 30 giugno. Adesso la palla passa al Governo, che dovrà consentire intanto il rientro in campo per gli allenamenti (dal 4 maggio?), poi anche le partite. La decisione della FIGC segue quelle dell’UEFA, che ha dato la priorità alla conclusione del calendario dei campionati nazionali, quando sarà possibile riprendere nei vari Paesi. Nel frattempo in questi giorni dovrebbe arrivare un parere sul protocollo sanitario di garanzia, in modo da permettere alle squadre di attrezzarsi. Ma da oggi la Serie A, forse, è un po’ più vicina alla ripresa delle attività.

Fonte: FIGC