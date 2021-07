L’Inter ritrova i campioni: tra pochi giorni Lautaro Martinez e gli italiani

L’Inter attende di avere la rosa al completo, ma ormai mancano solo i campioni di Europa e Sudamerica. Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, reduci dai trionfi continentali con le nazionali di Argentina e Italia, tornano ad Appiano la settimana prossima.

Tra pochi giorni Simone Inzaghi potrà finalmente avere a disposizione l’Inter al completo, al netto di quelli che saranno i cambiamenti che porterà il mercato. Dei vari nazionali ormai mancano all’appello soltanto gli italiani, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, e Lautaro Martinez. Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, i tre giocatori reduci dai trionfi negli Europei e in Copa America con le maglie di Italia e Argentina, si uniranno al gruppo la settimana prossima.