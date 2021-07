Inter-Crotone, Inzaghi vede scampoli di formazione tipo – Sky

Oggi alle 18 si gioca l’amichevole Inter-Crotone. Il tecnico Simone Inzaghi, che comincia a ritrovare i big, potrebbe cominciare a schierare una formazione vicina a quella titolare.

Questo pomeriggio alle 18 l’Inter sarà impegnata nell’amichevole di Appiano Gentile contro il Crotone. Per l’impegno di oggi il tecnico Simone Inzaghi, che ha iniziato il suo lavoro con un gruppo monco dei numerosi nazionali, potrebbe cominciare davvero a vedere un abbozzo della formazione tipo. In questi giorni si sono infatti uniti numerosi nazionali che sono tornati a diposizione del tecnico e molti di questi potrebbero giocare stasera. Secondo Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport” si dovrebbero vedere dal primo minuto Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Possibile un ingresso nella ripresa anche per Romelu Lukaku, tornato in gruppo da pochi giorni.