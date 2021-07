Caravello: «Mercato difficile per tutti. L’Inter ha dovuto cedere Hakimi»

L’Inter deve ancora completare la rosa ma il mercato dei nerazzurri si prospetta molto complicato, sia in entrata che in uscita. L’operatore di mercato Caravello, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha sottolineato come la situazione sia difficile per tutti i club italiani, non soltanto per il club meneghino.

LENTO E COMPLESSO – Danilo Caravello sostiene che quello che vedremo da qui a fine agosto sarà un mercato molto complesso per tutti i club italiani, l’Inter è solo uno degli esempi: «È un mercato particolare, difficile. Forse più difficile rispetto alle aspettative. E anche molto più lento. Tutti i club sono attenti ai bilanci e cercano di fare delle uscite prima delle entrate. Chi si muoverà? Tutti. Ma prima bisogna fare le uscite. La Serie A non scarica né in Serie B né all’estero. Credo che tutti abbiano bisogno di fare dei correttivi importanti. Però se pensiamo che l’Inter ha dovuto cedere Achraf Hakimi prima di lavorare per fare mercato…».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo