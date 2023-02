L’Inter ritrova Brozovic e Lukaku (in crescita). Elementi chiave per Inzaghi – TS

In casa Inter con la vittoria nel derby per 1-0 si è rivisto Marcelo Brozovic. Sempre più in crescita, invece, le prestazioni di Romelu Lukaku migliorano di partita in partita. Di seguito l’analisi secondo Tuttosport.

ELEMENTI CHIAVE – In Inter-Milan si è rivisto Marcelo Brozovic, oltre che Romelu Lukaku sempre più in crescita a livello di condizione fisica. Il croato si è presentato dopo una assenza di quasi tre mesi, mentre Lukaku mette dentro altri preziosi minuti. Dei due proprio il belga sembra il più convincente, per corsa, voglia e fisico. Fino al punto di far distendere Tatarusanu con un destro insidioso deviato in angolo nel recupero. Prima c’era stato un tentativo di raddoppio nerazzurro, con la rete di Lautaro Martinez cancellata da un fuorigioco confermato dal Var. Inter che esce rafforzata nelle sue convinzioni stagionali, al di là di un campionato difficilmente raddrizzabile.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio