L’Inter si riprende Milano: resta il rammarico per lo Scudetto – CdS

L’Inter batte il Milan per la seconda volta nel giro di poche settimane e conferma la propria superiorità. Per la squadra di Inzaghi rimane amarezza per lo Scudetto ormai compromesso

SUPERIORITÀ – Quella ribadita dall’Inter nel derby di ieri. I nerazzurri hanno sconfitto il Milan per la seconda volta dopo il 3-0 in Supercoppa Italiana. L’unico neo della stagione dei nerazzurri è essere usciti troppo presto dalla corsa per lo Scudetto. Il Napoli continua senza sosta nella sua corsa, e ora è a +13 dal secondo posto. Nonostante ciò, l’Inter ha avuto una crescita importante, che si vede negli scontri diretti vinti. Nel 2023, su 4 scontri con rivali di alta classifica, sono arrivate 4 vittorie, con 6 gol fatti e 0 subiti. Il campionato, però, non è ancora finito. Il posto Champions è ancora da conquistare, nonostante il +5 dal quinto posto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno