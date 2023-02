Nota tattica di Inter-Milan: Lautaro Martinez ancora una volta decisivo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Milan parliamo della prestazione di Lautaro Martinez.

LEADER OFFENSIVO – Inter-Milan è stata una partita firmata da Lautaro Martinez. L’attaccante ancora una volta si è caricato sulle spalle la fase offensiva della squadra. Trovando anche il gol decisivo. Una prova da leader, da migliore in campo, a prescindere dal supporto dei compagni di reparto.

MOVIMENTI E CORSA – L’argentino ha iniziato la partita da titolare, giocando in coppia con Edin Dzeko. Ed è rimasto in campo tutti i 90 minuti. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Lautaro Martinez si è mosso molto, facendosi trovare tra le linee come in area avversaria. In primo luogo ha dovuto correre per fare da riferimento per i suoi compagni, tanto da risultare quarto dell’Inter per km percorsi con 10,426. Una presenza continua, che il Milan non ha mai saputo coprire.

TOCCHI E GOL – Questa è la grafica dei tocchi del Toro, sempre da WhoScored:

In totale sono 48, con 30 passaggi realizzati al 66%, di cui 18 in avanti. Lautaro Martinez ha messo insieme 5 conclusioni, primo della partita, di cui 3 in porta, sempre primo. Oltre al gol segnato, per l’argentino troviamo 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave. Una prestazione fatta di continuità, impreziosita col gol decisivo.