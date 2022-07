Lecce, saltato un obiettivo di mercato per la difesa. Il motivo – SM

L’Inter sta lavorando in vista delle prossime amichevoli pre-campionato. Campionato che si aprirà con il primo impegno in trasferta contro il Lecce, neopromossa in Serie A, che però ha perso un obiettivo per la difesa.

OBIETTIVO – L’inter il prossimo 13 agosto aprirà il suo campionato contro il Lecce, squadra salita dalla Serie B dopo aver vinto il campionato. I giallorossi si stanno rinforzando in questo mercato estivo anche se, un obiettivo per la difesa, è saltato. Secondo quanto racconta SportMediaset infatti, Nikola Maksimovic era stato cercato dalla dirigenza del Lecce ma il giocatore, per motivi familiari, vuole tornare alla Stella Rossa, nella sua patria. Dunque niente Lecce. Ora i salentini dovranno cercare altri profili.

Fonte: SportMediaset