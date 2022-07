Ravezzani: «Dybala, Inter ha fatto bene. Resta un comprimario di lusso»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato dell’Inter che non ha preso Paulo Dybala, attaccante argentino diventato recentemente giocatore della Roma.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su Paulo Dybala, attaccante argentino diventato recentemente giocatore della Roma. “Avevo detto che la Juve aveva fatto benissimo a non rinnovare Dybala a quelle cifre. Altrettanto bene ha fatto l’Inter. Per me resta un comprimario di lusso: o sei talmente ricco da potertelo permettere, oppure ti tieni Correa e Dzeko che bastano e avanzano“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani