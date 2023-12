Lazio, vittoria di misura col Cagliari. Provedel salva nel finale

La Lazio vince, anzi torna a vincere in campionato allo Stadio Olimpico contro il Cagliari con il risultato di 1-0. La prestazione non è però esaltante per i biancocelesti.

SUCCESSO – La Lazio torna a vincere in campionato: 1-0 contro il Cagliari. I biancocelesti non ottenevano i tre punti da tre partite. Due sconfitte con Bologna e Salernitana ed un pareggio con la Roma prima di questa partita. La gara dello Stadio Olimpico viene decisa da Pedro al minuto 8 su assist di Manuel Lazzari. Episodio chiave è però l’espulsione di Antoine Makoumbou per una trattenuta su Ciro Immobile che era involato verso l’area di rigore avversaria. Di lì in poi la Lazio gestisce il possesso ma non riesce a segnare il secondo gol. Ivan Provedel salva al 90′ su un colpo di testa di Leonardo Pavoletti che sembrava destinato ad insaccarsi nella rete. La squadra di Maurizio Sarri sale al nono posto a 20 punti, ma esce dal campo preoccupata per le condizioni di Luis Alberto, uscito al minuto 56 per infortunio.