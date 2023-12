Lautaro Martinez, domani il verdetto: l’Inter non vuole rischiare – Sky

Domani si scoprirà l’entità dell’infortunio subito da Lautaro Martinez in Inter-Bologna. La parola d’ordine di Inzaghi, in ogni caso, è non rischiare.

ATTESA – Lautaro Martinez, con la sua qualità sotto porta e il suo peso da leader dentro e fuori dal campo, è il tesoro più prezioso dell’Inter. Con la coperta corta in attacco, vista anche l’assenza di Alexis Sanchez (che, tuttavia, corre verso il rientro), l’uscita dolorante dal campo dell’argentino, nel corso di Inter-Bologna, preoccupa e non poco. Nell’ambiente nerazzurro c’è molta apprensione e cresce con il passare delle ore che separano dagli esami di domani.

NO RISCHI – Gli accertamenti, in programma domattina, chiariranno l’esito dell’infortunio di Lautaro Martinez. Anche perché Simone Inzaghi, impegnato nella preparazione della prossima sfida contro il Lecce, ha necessità di sapere se il capitano dell’Inter sarà o meno disponibile. Quello che è certo è che, se gli esami dovessero evidenziare anche un solo problema minimo, Lautaro Martinez verrà risparmiato. La priorità, infatti, è perdere l’attaccante nerazzurro per il minor tempo possibile. Dunque, l’Inter non ha intenzione di rischiare e di forzare l’utilizzo dell’argentino.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi