Lautaro Martinez si sposa, Lukaku si presenta…in compagnia – TS

MATRIMONIO – Ieri Lautaro Martinez ha festeggiato il suo matrimonio a Cernobbio. La festa è stata animata da diversi compagni di squadra del Toro, da amici nerazzurri – Dzeko, Correa e Gagliardini presenti – a compagni in Nazionale – assente Messi ma presenti Nico Gonzalez, Mcallister e Tagliafico – . Non poteva ovviamente mancare Javier Zanetti e nemmeno Romelu Lukaku, il partner di lavoro del numero 10 nerazzurro. Ebbene, il belga si è presentato alla cerimonia in compagnia di Megan Thee Stallion, rapper statunitense seguita da 30 milioni di persone sui social e vincitrice di tre Grammy Awards. I due sono finiti nel video che uno degli invitati ha postato sui social, di fatto ufficializzando le voci di una frequentazione.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati