Inter, andamento dei prestiti: Stankovic eroe, Fabbian eliminato

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Olanda Stankovic e Oristanio sono protagonisti dell’ultimo turno di campionato. In Serie B al via i playoff per la promozione, ma Fabbian è già fuori dai giochi.

RIEPILOGO PRESTITI – Per l’Inter, le migliori notizie dai giocatori in prestito arrivano dall’Olanda. Nell’ultima gara di Eredivisie, il Volendam supera l’Excelsior (3-2) con il contributo sia di Filip Stankovic sia di Gaetano Oristanio. L’attaccante chiude la sua stagione firmando un assist. Il portiere figlio d’arte invece para un rigore all’ultimo minuto, guadagnandosi la standing ovation dei tifosi. Tra l’altro i due hanno vissuto una giornata a forti tinte Inter, ricevendo la visita dell’ex compagno Samuele Mulattieri (19 gol col Volendam nel 2020/21). L’attaccante si è potuto recare in visita all’ex club sfruttando la promozione definitiva del Frosinone in Serie A. Mentre altri club si stanno giocando la salita attraverso i playoff. Come la Reggina di Giovanni Fabbian, eliminata all’ultimo minuto dal Südtirol già nel primo turno. Per il centrocampista classe 2003 si prospetta ora un’estate rovente, essendo entrato nel mirino di diversi club.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sampdoria-Sassuolo 2-2: titolare, sostituito al 79′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Lecce 0-1: in panchina, subentra all’intervallo, 1 ammonizione

VALENTINO LAZARO (C) – Spezia-Torino 0-4: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Verona-Empoli 1-1: in panchina, subentra al 57′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Lecce 0-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Udinese 3-2: titolare, 90′ in campo

ANDREI RADU (P) – Tolosa-Auxerre 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Angers-Troyes 2-1: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Excelsior 3-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti, 1 rigore parato

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Excelsior 3-2: titolare, sostituito all’84’, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-PSV 1-2: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Südtirol-Reggina 1-0: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Reggina 1-0: in panchina | Südtirol-Bari 1-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Südtirol-Bari 1-0: titolare, sostituito all’80’

DARIAN MALES (C) – Basilea-Grasshoppers 3-1: in panchina, subentra all’intervallo, 1 assist

FACUNDO COLIDIO (A) – Boca Juniors-Tigre 1-0: titolare, 90′ in campo