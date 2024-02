L’Inter si gode il suo capitano, Lautaro Martinez. L’argentino è l’attaccante che ogni allenatore vorrebbe in squadra e con cui ogni attaccante vorrebbe giocare, spiega Tuttosport.

LEADERSHIP – Lautaro Martinez continua a guidare la sua Inter: lo fa in una maniera impeccabile. Sembra non abbia difetti, e magari è anche così. L’unica nota stonata – spiega Tuttosport – è che Lautaro Martinez non segna spesso contro la Roma. L’argentino in carriera è andato a segna una sola volta contro i giallorossi in campionato, si parla di Inter-Roma del 23 aprile 2022 finita 3-1 e con i gol di Brozovic e Dumfries. Dall’altro lato però, Lautaro Martinez continua a segnare sistematicamente e non resta facilmente a secco per più di una partita in campionato. Contro la Juventus non è andato a segno, adesso sembra difficile che si replichi contro i capitolini.

TOTALE – A beneficiare della sua qualità indiscussa sono gli attaccanti che giocano al suo fianco. Questo è l’anno di Marcus Thuram che sta battendo ogni suo record personale. Negli anni passati invece è toccato a Dzeko e Lukaku. All’inizio si pensava fosse il belga a dettare i ritmi, adesso invece si capisce tutto: Lautaro Martinez è sempre stato l’elemento insostituibile. Con gli anni l’argentino è cresciuto. Adesso pressa, recupera palloni e dà una mano alla squadra in difesa. Magari questa maturità l’ha acquisita una volta che ha preso la fascia da capitano. Da quel momento in poi, Lautaro Martinez si è calato perfettamente nei panni dell’uomo squadra. Come spiega il quotidiano, l’Inter si trova bene con Lautaro Martinez e viceversa. Finché non arriverà la firma sul rinnovo, gli interisti continueranno ad avere quell’ansia. Sembra ora ci sia la volontà di tutti di fare un passo in avanti, di continuare insieme questo matrimonio.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati