Frattesi rassicura sulle condizioni. Il piano di Inzaghi – CdS

Davide Frattesi dà rassicurazioni circa le sue condizioni dopo la partita con la Juventus e il suo infortunio. Simone Inzaghi ha un piano di preciso, spiegato dal Corriere dello Sport.

RECUPERO – Davide Frattesi non ci sarà contro la Roma, ma le condizioni del retto femorale della coscia destra sono notevolmente migliorate. Il calciatore ex Sassuolo potrebbe tornare già con la Salernitana nella partita precedente alla Champions League. Con l’Atletico Madrid ci sarà bisogno del migliore undici possibile, per questo avere Frattesi a San Siro la settimana prossima sarà molto importante. Venerdì 16 febbraio Simone Inzaghi ha in programma di fare qualche cambio e ritornerà alle sue solite rotazioni. Comunque, le scelte definitive per la trasferta di Roma saranno fatte oggi nell’allenamento di mezzogiorno. Alle 18 poi la partenza per la Capitale.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.