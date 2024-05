Inter, un break per tutti prima dello sprint. Le nazionali chiamano

L’Inter ha vinto sabato sera contro il Frosinone per 5-0 e da lì si è presa qualche giorno di riposo. I giocatori ne hanno bisogno, Simone Inzaghi lo sa e ne approfitta prima delle nazionali.

FONDAMENTALE – L’Inter si sta godendo una meritata pausa in questi giorni. Da sabato sera, giorno della vittoria contro il Frosinone per 5-0, i giocatori hanno ricevuto una grandissima notizia da parte di Simone Inzaghi e dello staff. Gli allenamenti ricominceranno solo mercoledì, quindi ben 4 giorni di riposo per i protagonisti della seconda stella nerazzurra. Questo break è fondamentale e il motivo è molto semplice.

NAZIONALI – In estate ci saranno due competizioni che richiederanno uno sforzo e un dispendio energetico enorme all’Inter: l’Europeo e la Copa America. Le nazionali chiameranno tanti giocatori nerazzurri, tra l’altro subito dopo la fine del campionato. Aver anticipato la vittoria dello Scudetto di cinque giornate ha permesso ad Inzaghi di far risparmiare carburante ai tesserati che partiranno sicuramente o verso la Germania o verso gli Stati Uniti. Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Francesco Acerbi, Marcus Thuram e tanti altri hanno giocato meno e stanno approfittando di questi ultimi giorni di riposo. Il prossimo mese sarà difficile dal punto di vista fisico, la speranza è che non ci siano infortuni prima della stagione a venire e del ritiro.