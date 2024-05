Dumfries: dilemma Inter tra richieste di rinnovo e offerte di mercato

Denzel Dumfries interessa a qualche squadra europea, fari puntati soprattutto dalla Premier League. Nuovo rimpianto all’Achraf Hakimi o cessione necessaria per l’Inter?

RIMPIANTI – Come dimenticare Achraf Hakimi? La freccia marocchina per un anno ha fatto sognare il popolo interista tanto da far subito gola al PSG, che sborsò 60 milioni per aggiudicarselo in maniera istantanea. L’Inter accettò subito, la situazione societaria in quel momento imponeva cessioni importanti.

ESTERNO – Con Denzel Dumfries il discorso è diverso. Ha 130 presenze in maglia nerazzurra condite da 10 gol e 13 assist ed ormai ha un ruolo chiave in squadra. È versatile, difende con più grinta e determinazione ed attacca con più sicurezza. Simone Inzaghi ci crede, lo sprona e lo vuole in squadra anche per la prossima stagione.

Dumfries, tra rinnovo e voci di mercato

CONTRATTO – Dumfries è attualmente legato all’Inter da un contratto che scadrà nel 2025, una situazione che lo rende un giocatore particolarmente allettante sul mercato. La società nerazzurra è consapevole dell’importanza di garantire il prolungamento del contratto del terzino, ma questo processo è soggetto a negoziati complessi. Si parla anche di eventuali sostituti. Una proposta di rinnovo contrattuale è già stata avanzata, ma richiede un compromesso da entrambe le parti. Inizialmente l’olandese aveva manifestato l’interesse per un aumento significativo del suo stipendio, richiedendo 5 milioni di euro all’anno, il doppio di quanto guadagna attualmente. Tuttavia l’Inter ha risposto con una controproposta di 4 milioni di euro all’anno.

MERCATO – L’esterno olandese ha tanto mercato, soprattutto perché viene valutato sui 30 milioni. Cifra super abbordabile per gran parte delle squadre di media classifica di Premier League. Direzione appetibile per il giocatore, che se non vedesse arrivare una riproposta contrattuale adeguata da parte dell’Inter, partirebbe senza problemi.