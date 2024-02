Dumfries si candida da titolare. L’atteso ritorno in Roma-Inter – CdS

Denzel Dumfries si candida ad un ritorno da titolare in Roma-Inter per il Corriere dello Sport. Manca dal 3 dicembre una maglia tra i primi undici per l’olandese, che ha dovuto superare diversi problemi.

RISPOSTE – Denzel Dumfries spinge per tornare titolare in Roma–Inter. L’infortunio di Napoli del 3 dicembre gli ha troncato le gambe, stava facendo una stagione di altissimo livello. Da lì ha avuto inizio il suo calvario, che nel momento peggiore lo ha portato a saltare tutta la Supercoppa Italiana. In procinto di recuperare l’olandese ha subito un altro affaticamento e ha dovuto superare anche quest’ultimo. Ora Matteo Darmian ha bisogno di riposare e l’esterno ex PSV ha dato risposte positive con Fiorentina e Juventus. Proprio a Roma Dumfries ha segnato il suo primo gol nerazzurro, replicandosi nella prima stagione in Italia a San Siro. Il suo futuro è incerto, difficile che rimanga in estate visto il contratto in scadenza nel 2025, ma c’è bisogno di lui per lo sprint finale di questo lungo anno.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno