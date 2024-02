Inter, centro giorni alla verità. Zhang un ricordo? – TS

L’Inter guarda al futuro con un po’ di incertezza. Come spiegato da Tuttosport, tra meno di tre mesi si deciderà il futuro di Zhang e del club nerazzurro che potrebbe passare in gestione a Oaktree.

FUTURO – Con la gara tra Roma e Inter in programma sabato sera, per l’Inter si avvicinerà anche un’importante deadline. Mancheranno 100 giorni alla scadenza del rimborso del prestito di Suning a Oaktree. Un prestito di oltre 300 milioni di dollari, compreso di interessi, legati al maxi-finanziamento concesso alla proprietà cinese del club nerazzurro a maggio 2021. Adesso ci sono solo due vie percorribili. Una il rifinanziamento di questo debito con un altro fondo finanziario internazionale, altrimenti l’uscita di scena della famiglia Zhang da Milano con una successiva cessione da parte di Oaktree. Un’eventuale acquirente preferirebbe parlare direttamente con Oaktree: difficile dunque cedere la squadra in poco più di tre mesi.

PRESENTE – Come ribadito da Tuttosport, quello che non era facile prevedere è la situazione nella quale è arrivata l’Inter a questo passaggio. Nel 2021 il club aveva problemi di liquidità, alimentati dalla pandemia che aveva peggiorato la crisi del club, già in corso a causa dell’interruzione degli investimenti cinesi nel calcio. Adesso invece, anche grazie ai risultati in campo e all’equilibrio sul mercato, il club nerazzurro approccia questo rush in una condizione decisamente migliore. Dei 275 milioni del prestito di Oaktree oltre 100 non sono ancora stati utilizzati: gran parte del merito va anche al ritorno del pubblico negli stadi. A questi si aggiunge la cavalcata fino alla scorsa finale di Champions League.

ADDIO – Nell’ultima sessione di mercato l’Inter ha visto partire André Onana e Marcelo Brozovic, due pedine importanti ma non insostituibili. Proprio per questo è stato determinante il lavoro di Simone Inzaghi. Da sottolineare il contributo dell’allenatore e quello dell’area dirigenziale sportiva, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il filotto portato a casa tra Coppe Italia e Supercoppe è stato poi nobilitato dalla finale di Champions League e dall’attuale primato in campionato. Questo consente di valutare in una luca diversa anche la permanenza di Zhang in Cina. Il presidente nerazzurro non torna in Italia da agosto.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi