Roma-Inter, De Rossi cerca il suo poker. Manca da tanto – CdS

In Roma-Inter Daniele De Rossi potrebbe raggiungere il poker di vittorie all’esordio da allenatore giallorosso. Non succede dal 2020 alla squadra della Capitale, l’ultimo è stato Paulo Fonseca come racconta il Corriere dello Sport.

ULTIMA VOLTA – Dalla fine della stagione 2020 a luglio la Roma non ha vinto più quattro partite consecutive. Paulo Fonseca riuscì al suo primo anno in giallorosso, poi tra lo stesso portoghese e José Mourinho non è più arrivato un filotto del genere. Ci è vicino stavolta Daniele De Rossi, che ha toccato quota 3 con il Cagliari. Verona, Salernitana, poi la squadra di Claudio Ranieri sono cadute contro la nuova Roma del vecchio capitan futuro. Sabato c’è la partita contro l’Inter, difficile ma non impossibile. La capolista scende allo Stadio Olimpico reduce dallo scontro diretto dominato e vinto e tra l’altro non ha mai perso una partita con le prime sette in questa stagione. Un piccolo derby per De Rossi, dall’altra parte ci sarà l’ex Lazio Simone Inzaghi. DDR cerca conferme e un poker che potrebbe valere la panchina della Roma anche l’anno prossimo.

fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi