Roma-Inter è anche Thuram contro Lukaku. I numeri dei due – CdS

Roma-Inter in programma sabato alle ore 18, allo Stadio Olimpico si affronteranno ancora il passato e il presente nerazzurro: Marcus Thuram e Romelu Lukaku. La loro stagione riassunta in numeri dal Corriere dello Sport.

DA CAPOGIRO! – I numeri di Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono devastanti in questo campionato. Il francese ha 8 gol, accompagna l’argentino che si è fermato con la Juventus a 19. 27 reti per l’Inter dalla coppia d’attacco alla giornata numero ventidue, gli stessi numeri dell’anno dello Scudetto con Romelu Lukaku. Il belga tornerà ad affrontare il suo passato questo sabato, arrivando con 9 gol e appena un solo assist. Era tutto fatto per il suo ritorno in estate, avrebbe completato un reparto incredibile. Ha preferito José Mourinho e la Roma alla fine, ora fa coppia con un altro argentino: Paulo Dybala. Thuram è stato scelto come sostituto dell’ex numero 90, per ora sta anche superando le aspettative più rosee. Non sono solamente le cifre raggiunte a testimoniare il suo feeling con il mondo nerazzurro.

fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi