Lautaro Martinez, Inter pronta a blindarlo: le premesse per l’accordo – TS

Lautaro Martinez destinato a prolungare il matrimonio con l’Inter. Ecco il punto di TuttoSport sul rinnovo di contratto del capitano nerazzurro.

CONTRATTO – Quello fra l’Inter e Lautaro Martinez è un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Anzi, a dir la verità le promesse fra le due parti verranno, molto probabilmente, anche rinnovate. È quello che vuole il capitano nerazzurro, a Milano ormai da sei anni, e il club di Viale della Liberazione, che reputa l’argentino uno dei pupilli di Simone Inzaghi. E anche Alejandro Camano, agente del calciatore, spinge per trovare un accordo. Dunque, le premesse per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, che secondo quanto scrive TuttoSport avverrà a breve, ci sono tutte. Tuttavia, non c’è fretta o preoccupazione di velocizzare la pratica. Il contratto scade nel 2026 e l’Inter e il suo capitano guardano nella stessa direzione, come ha spiegato anche Giuseppe Marotta. Quel che è certo, oltre al fatto che il rinnovo ci sarà, è che le cifre del suo ingaggio diverranno sicuramente più alte di quanto già non lo siano adesso. L’Inter non ha intenzione di lasciarselo sfuggire, soprattutto sapendo che i grandi club sono sempre in agguato dietro l’angolo per provare a scipparlo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini