Inter al lavoro su 5 rinnovi! Tempi diversi, ma stesse priorità − CdS

L’Inter può dedicarsi in questa pausa nazionali al tema rinnovi. La società nerazzurra, tra riconoscimento e necessità, spera di saldare lo zoccolo duro della squadra

RINNOVI − Non solo Henrikh Mkhitaryan, ma sulla lista dell’Inter ci sono anche altri cinque rinnovi di contratto. Ognuno con tempistiche diverse, ma accomunate dalla stessa priorità. Si parte da chi va in scadenza proprio a giugno 2024, ovvero, Matteo Darmian. Nel suo ultimo contratto, stilato a febbraio, vige una clausola di rinnovo automatico al raggiungimento di un tot di presenze. Il nazionale azzurro gode della massima fiducia di Inzaghi e, dunque, il rinnovo sembrerebbe cosa scontata. Non scade nel 2024, ma nel 2025, Denzel Dumfries. Con l’olandese l’Inter tratta per trovare un’intesa intorno ai 4 milioni di euro. Stesse cifre da proporre a Federico Dimarco. Il laterale mancino, in scadenza nel 2026, ha ormai raccolto uno status internazionale molto rilevante. Non vede l’ora di rinnovare. Infine, ci sono, due pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, entrambi in scadenza nel 2026. Rispettivamente capitano e vice dell’Inter di Inzaghi. L’agente del Toro continua a lanciare appelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno