Lautaro Martinez, Dzeko e Barella: resurrezione nerazzurra! La festa del gol – TS

L’Inter tra andata e ritorno mette a segno ben dieci gol contro la Salernitana. La sfida di San Siro secondo TuttoSport ha visto la resurrezione di Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Nicolò Barella.

EPIFANIA NERAZZURRA – Lautaro Martinez torna a segnare (tre gol) e si porta il pallone a casa. Anche Edin Dzeko risponde presente, sfruttando gli assist dei due esterni, Robin Gosens e Denzel Dumfries. Il bosniaco nel momento no dell’Inter in realtà ha sempre dato risposte positive, anche se a lui veniva imputato uno scarso killer-istinct in zona gol. Oltre la doppietta personale, per lui anche l’assist vincente per il compagno argentino. Troppo ampia la differenza di cilindrata tra le due squadre in campo, Simone Inzaghi vuole tornare alla vittoria e per questo sceglie i titolarissimi. Nell’epifania nerazzurra anche un altro big, Nicolò Barella, l’uomo che ha azionato il grilletto servendo due volte Lautaro Martinez (tre contando anche la traversa al minuto 19).

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino