Gosens +1 dopo 2 minuti. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Robin Gosens esordisce in campionato in Inter-Salernitana, firmando un assist già dopo due minuti. Ottimo avvio per il tedesco in nerazzurro.

ESORDIO – Inter-Salernitana segna il ritorno al gol e alla vittoria per i nerazzurri. E anche l’esordio in campionato per Robin Gosens con la maglia nerazzurra di Milano. Il tedesco subentra a Matteo Darmian al 62′, e già al 64′ finisce sul tabellino della gara. Con una versione light della specialità della casa: inserimento furente a sinistra, tocco in mezzo e girata semplice di Edin Dzeko, che vale il 4-0. E solo un grande riflesso di Luigi Sepe impedisce al numero di 18 di trasformare un ottimo esordio in una prima volta da sogno.

VISIONE FUTURA – Ma la notizia migliore, per Simone Inzaghi e i giocatori dell’Inter, non è solo l’assist servito. In 28 minuti di gioco Gosens ha fatto vedere quale può essere il suo contributo alla manovra nerazzurra, rivelandosi da subito una spina nel fianco della Salernitana. L’arma migliore del laterale tedesco è l’inserimento da sinistra, ma il suo impatto è molto più ampio, anche se meno immediato visivamente. Perché in meno di mezz’ora il tedesco ha già fatto vedere il repertorio utile per rinforzare la già consolidata fascia sinistra dell’Inter.

ESEMPIO TANGIBILE – Prendiamo proprio l’azione del 4-0: innanzitutto Gosens si allarga a sinistra rimanendo basso, favorendo l’avanzata di Nicolò Barella e la salita di Alessandro Bastoni. Poi al momento giusto sprinta sul pallone toccato dal 23, infilandosi in area e toccando verso il centro per lo spunto di Dzeko. E altrettanto simile, negli spazi e nei tempi, è il movimento che lo porta a tu per tu col portiere avversario, rischiando di trovare anche il primo gol in maglia Inter. Con le sue proprietà di corsa e i tempi di inserimento, uniti alla grande qualità associativa del suo gioco, Gosens può rivelarsi un’arma straordinaria per l’Inter in questo finale di stagione.