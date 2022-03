Inter-Salernitana ha il marchio di Dumfries, l’olandese dimostra carattere

Inter-Salernitana ha visto tra i suoi protagonisti anche Dumfries. L’olandese ha giocato una gara di fisico, qualità e personalità.

GARA DA LEADER – Inter-Salernitana ha confermato il periodo positivo di Denzel Dumfries. Di più anzi. L’olandese è ormai da tempo un fattore sulla destra. Ma in una gara così delicata per contesto generale ha messo in campo personalità da leader. Una presenza costante, in entrambe le fasi.

PRESENZA SU TUTTA LA FASCIA – Dumfries ovviamente ha giocato sul corridoio di destra. Ma non solo, perché in un paio di occasioni lo sviluppo del gioco lo ha portato a sinistra e lui non si è tirato indietro, anzi. Gestendo pure situazione scottanti in uscita dall’area. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

La presenza è stata da area ad area, in difesa e in attacco. E per farlo è secondo per km percorsi dell’Inter. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 42, con 32 passaggi di cui 9 riusciti sulla trequarti (quarto della partita) e un assist. Da sottolinearei tocchi nei pressi dell’area avversaria: il numero 2 non si limita al compitino, ma punta l’uomo e si inserisce senza palla sia a difesa schierata che in ripartenza, sia sull’esterno che tagliando dentro l’area. Una presenza decisiva per la manovra.