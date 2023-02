La Russa: «Inter, mai avuta una buona stampa! San Siro come la Scala»

Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica e tifosissimo dell’Inter, si è espresso sulle ultime vicende legate alla squadra di Inzaghi e sul tema San Siro

STAMPA CONTRO − Intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra, Ignazio La Russa si è espresso dopo le critiche ai nerazzurri: «Perché questo saltare addosso a Inzaghi e all’Inter? È una storia che si ripete sempre. L’Inter appena sbaglia una cosa subito tutti addosso. Inzaghi lo ha detto: ‘allenare l’Inter è la cosa più difficile’. Queste perché l’Inter non ha mai avuto una buona stampa. Forse perché siamo più diversi o estroversi ma è così!».

NO ALLA DEMOLIZIONE − Poi La Russa ha detto la sua su San Siro: «La cosa più grave è che il Comune e il Sindaco non prendano nessuna posizione. Le possibilità sono tre: che San Siro venga demolito, che si costruisca un nuovo stadio e San Siro rimanga in piedi – la mia soluzione preferita – e la terza è quella che non si faccia assolutamente niente. Milano ha bisogno di uno stadio al passo con i tempi ma allo stesso tempo è anche giusto che San Siro rimanga in piedi. Demolirlo è come demolire la Scala».