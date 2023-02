Lukaku, la Champions League passa dall’Udinese: tempo di convincere

Per Romelu Lukaku la titolarità nella grande sfida di mercoledì a San Siro contro il Porto passa anche e soprattutto dalla sfida con l’Udinese. È tempo di convincere, specialmente per quanto riguarda la condizione fisica

DOPPIA SFIDA – La grande domanda che ci si pone su Romelu Lukaku in questo momento è se sia in grado o meno di sopportare due partite in meno di una settimana. La risposta dovrà darla lui stesso, specialmente al tecnico Simone Inzaghi, nella partita di sabato contro l’Udinese. Dopo aver mostrato un miglioramento della forma nella gara di lunedì contro la Sampdoria – seppur ancora lontana da quella che ci aveva abituato a vedere ai tempi di Antonio Conte – Romelu Lukaku avrà l’occasione di mettere ulteriori minuti nelle gambe proprio sabato contro i friulani. Ma soprattutto di dare risposte in vista della Champions League.

CHI DAL PRIMO? – Nonostante la vena realizzativa mostrata da Edin Dzeko in stagione, non bisogna dimenticare che Romelu Lukaku è arrivato per essere titolare. I numerosi infortuni ne hanno minato il rendimento, ma ora che è tornato è giusto che sia lui a scendere in campo dal primo minuto. A patto, però, che sia in grado di mostrare le sue doti migliori. La sua prestazione contro l’Udinese farà capire molto non solo sulla possibile titolarità o meno in vista del Porto. Ma anche sulla decisione su un eventuale prolungamento del prestito dal Chelsea.