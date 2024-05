Paventi: «Zhang, un arrivederci con l’Inter. Promesse mantenute»

Steven Zhang ha dedicato un lungo messaggio di addio all’Inter dopo l’insediamento ufficiale della proprietà Oaktree. Andrea Paventi su Sky Sport ha detto la sua sull’ex presidente.

SALUTI – L’ex presidente nerazzurro ha salutato l’Inter, ha citato tutti della società e non ha voluto lasciare con rancore. Andrea Paventi dice la sua sul messaggio: «Zhang ha salutato dopo qualche giorno. Ha ringraziato tutti a modo suo, ha ricordato di essere arrivato molto giovane e di essere stato accolto bene. Aveva fatto una promessa e sportivamente l’ha mantenuta, arrivando in finale di Champions League e conquistando la seconda stella. Ha ringraziato tutti i dirigenti non chiamandoli per cognome, solo per nome. Ha dato appuntamento al futuro in un momento difficile, particolare. Per lui è solo un arrivederci, perché tornerà. La sua esperienza all’Inter rimarrà unica, non la dimenticherà mai».