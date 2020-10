Kjaer: “Parlo con Eriksen, deve giocare e al suo posto! Lo spero per l’Inter”

Condividi questo articolo

Simon Kjaer Milan

Kjaer ha giocato Milan-Roma di questa sera, posticipo della quinta giornata di Serie A (vedi articolo). Il difensore danese, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche del suo connazionale Eriksen e delle difficoltà che sta trovando all’Inter.

CONNAZIONALE MA RIVALE – Simon Kjaer gioca nel Milan, ma si esprime anche sulla situazione di Christian Eriksen: «Ovviamente io sto parlando con lui. In questo caso qua io penso che devo stare attento a quello che sto dicendo: Eriksen, secondo me, per come lo vedo io e per la nazionale è uno dei migliori nel suo posto al mondo. Però lo si deve anche far giocare al posto suo e al modo suo. Ovviamente non lo decido io, e non lo decide lui, però so che sta facendo il massimo. Lo spero per lui, e per l’Inter pure, perché è meglio che lui stia bene per loro».