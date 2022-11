Juventus sconfitta prima dell’Inter: vince il PSG. Vola in Europa League!

All’Allianz Stadium la Juventus perde anche la sua ultima partita del girone di Champions League: 1-2. Questa volta a passare a Torino è stato il PSG con Mbappé e Mendes. Terzo posto nel girone per i bianconeri. Tra quattro giorni c’è l’Inter

ANCORA UNA SCONFITTA − A Torino arriva la quinta sconfitta in 6 partite della Juventus nel suo percorso in Champions League. 3 punti ottenuti contro il Maccabi Haifa, mai così male i bianconeri in Europa. Quest’oggi Allegri e i suoi non hanno potuto niente di fronte all’immensa qualità della squadra avversaria: il PSG. Mbappé ha aperto le marcature dopo 13 minuti con uno scatto imperioso sulla destra che si è chiuso con un tiro a giro sul secondo palo. La Juventus ha pareggiato con Bonucci di testa al minuto 39, ma non è bastato per ottenere almeno un punto. Nuno Mendes dopo un minuto dal suo ingresso al 69′ ha siglato la rete della vittoria con un sinistro preciso. La prestazione dei bianconeri è stata discreta contando le numerose assenze. Da sottolineare in vista di domenica il rientro di Federico Chiesa, che può essere un serio problema per la retroguardia dell’Inter. La Juventus chiude così il suo percorso in Champions League e ringrazia il Benfica per aver almeno la possibilità di giocare l’Europa League nella seconda parte di stagione. Tra quattro giorni c’è l’Inter.