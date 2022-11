Il Milan non sbaglia e vola agli ottavi di Champions League: Salisburgo KO

Il Milan imita Inter e Napoli e vola agli ottavi di finale di Champions League. Termina 4-0 contro il Salisburgo. Rossoneri che passano da secondi classificati

QUALIFICAZIONE − Il Milan non sbaglia contro il Saliburgo, vince e passa il turno dopo nove anni. Nonostante il risultato rotondo, il match è tutt’altro che facile per i rossoneri. Soprattutto nel primo tempo. Gli austriaci, media età di 21 anni, giocano bene rendendosi pericolosi grazie alla tecnica dei vari Okafor, Sucic a Adamu. Dopo il palo di Theo Hernandez, il Milan la sblocca al minuto 14′: corner dalla sinistra e incornata di Giroud. Non benissimo però la difesa ospite. Il Salisburgo però si riversa in avanti sfiorando la rete con Okafor e lo stesso Sucic, molto bene prima Tomori e poi Kalulu a coprire. Nella ripresa, il Salisburgo si dimentica di entrare in campo. Pronti-via e dopo un minuto è già 2-0 Milan con Krunic su assist di Giroud. Francese che trova la doppietta personale e il 3-0 al 57′ dopo un rimballo in area di rigore. Il resto della gara è normale amministrazione col Milan che non rischia praticamente più nulla. Infine, anche Messias si aggiunge alla festa segnando il 4-0. Rossoneri agli ottavi di finale di Champions League come secondi dietro al Chelsea.