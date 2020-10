Juventus-Napoli potrebbe essere rigiocata: il motivo

Condividi questo articolo

Lega Serie A pallone Nike Flight 2020-2021

Juventus-Napoli potrebbe non concludersi con il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per gli azzurri, ma essere destinata a rigiocarsi

PARTITA – Secondo quanto riportato da “SportItalia” su Juventus-Napoli, “la sentenza di 3-0 a tavolino era inevitabile per come era stata posta la causa“, cioè legata a una partita che non si è giocata era inammissibile. “La difesa invece doveva fondarsi sulla causa di forza maggiore“. Un punto importante è che la Juventus non si sia presentata in giudizio. Questo diventa un assist per il Napoli che in appello, senza opposizione, potrà ottenere che la partita si rigiochi recuperando anche il punto di penalizzazione inflittogli. Inoltre sullo sfondo a fare da garante per il bene del Sistema e del campionato di Serie A ci sarebbe il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Fonte: SportItalia