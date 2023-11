Juventus, l’Inter fa paura! Arriva al big match con numeri da record! – TS

Dopo la sosta Nazionali sarà tempo di Juventus-Inter. Il biglietto da visita dei nerazzurri, come spiega TuttoSport, non può non far paura.

BIGLIETTO DA VISITA – L’Inter va a riposo per la pausa Nazionali nel migliore dei modi: un’altra vittoria, quella contro il Frosinone, grazie alla quale riagguanta la vetta della classifica e vola a 31 punti. La squadra di Simone Inzaghi dopo solo 12 giornate di Serie A ha raccolto un bottino davvero niente male. È nerazzurro il migliore attacco, come anche la miglior difesa. L’Inter infatti può vantare ben 10 clean sheet su 16 gare disputate finora. E dalla sua ha anche il capocannoniere della Serie A. Lautaro Martinez, che ieri contro il Frosinone non è riuscito ad andare a segno, fa davvero paura con i suoi 14 gol (due di questi in Champions League). Di fronte a questi numeri da capogiro, dunque, la Juventus non può non avere paura. Sarà proprio la squadra di Massimiliano Allegri la prossima avversaria dell’Inter dopo la sosta Nazionali. Lo scontro vale la vetta e anche la fama di migliore d’Italia, per questo arrivarci al meglio è essenziale.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino