Biasin: «Inter alla sosta con 10 vittorie su 12. Inzaghi bravo!»

Inter favorita per lo Scudetto? Fabrizio Biasin su Twitter ha la risposta e spiega il motivo alla base di questa nomea data ai nerazzurri.

DOMINIO – Un pareggio ed una sconfitta, poi solo vittorie per la squadra nerazzurra. Un dominio netto ed incontrastato, o meglio seguito dalla Juventus a -2 in classifica. Fabrizio Biasin spiega perché la sua squadra è favorita per lo Scudetto: «Inter alla sosta: decima vittoria in 12 giornate di A, miglior attacco, miglior difesa, decimo clean sheet in 16 partite stagionali. Molti dicono “Inzaghi deve vincere, ha la rosa più forte”. Ci sta, ma forse è forte anche perché in panca c’è uno bravo bravo».