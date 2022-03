Juventus, inchiesta Prisma avanza post-Dybala: altre deposizioni prima dell’Inter

Juventus protagonista più fuori che in campo negli ultimi mesi. La società bianconera è ancora al centro dell’inchiesta “Prisma”, pur non essendo l’unico club italiano coinvolto. Come riportato da Sky Sport, le novità arriveranno già prima dello scontro diretto contro l’Inter

CONVOCAZIONI IN PROCURA – Va avanti l’inchiesta “Prisma”, che sulla Juventus continua con l’accusa di falso in bilancio. Dopo la deposizione dell’ormai “separato in casa” Paulo Dybala, nella prossima settimana altri calciatori verranno convocati presso la Procura Federale come persone informate sui fatti. Così come i relativi agenti. A riportarlo è Sky Sport, che cita anche calciatori ormai non più a Torino (tra cui Dejan Kulusevski ora al Tottenham, ndr). In pratica, anche prima di Juventus-Inter (domenica 3 aprile, ndr) ci saranno altre novità che riguardano l’inchiesta in questione.