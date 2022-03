Allegri a ranghi ridotti: Vlahovic e altri due a parte, fiducioso per Juventus-Inter

Allegri non può contare sulla rosa completa in questo weekend, anche se il principale pensiero riguarda i titolari infortunati. Come riportato da Sky Sport, in vista di Juventus-Inter si continua a monitorare non solo il recupero di Vlahovic

BIG ANCORA A PARTE – Oltre ai pensieri extra-calcistici che riguardano l’inchiesta “Prisma” (vedi aggiornamento), in casa Juventus si lavora sul campo. Squadra a ranghi ridotti causa nazionali, pertanto Massimiliano Allegri in mattinata alla Continassa ha completato il gruppo aggregando giovani delle formazioni Under-23 (Serie C) e Under-19 (Campionato Primavera 1). Come riportato da Sky Sport, ancora a parte tre infortunati, uno per reparto. Il difensore Alex Sandro, il centrocampista Denis Zakaria e l’attaccante Dusan Vlahovic continuano il recupero in vista di Juventus-Inter del prossimo weekend. Una buona notizia per Allegri, che confida di averli a disposizione contro l’Inter a Torino tra oltre una settimana.