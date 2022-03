Inter-Nazionale Italiana ad Appiano Gentile: Inzaghi schiera la sua ‘formazione’

Inter sempre al centro delle polemiche quando si tratta di accostarla al nome dell’Italia. Sia quando i calciatori italiani vengono formati sia quando vengono acquistati, il problema dei troppi stranieri in rosa è sempre dietro l’angolo. Un problema che da un paio di anni non può più riguardare l’Inter, più italiana che mai. E Inzaghi sta lavorando proprio con loro in questi giorni di sosta internazionale

(NER)AZZURRI CONVOCATI – Per un’Italia (vedi editoriale) che con il CT Roberto Mancini fallisce il suo appuntamento con la storia a Palermo contro la Macedonia del Nord, ce n’è un’altra che lavora ad Appiano Gentile. Tranquilli, è una provocazione. Agli ordini di Simone Inzaghi, comunque, i calciatori azzurri non mancano. Probabilmente non sono all’altezza di questa Nazionale Italiana ma non avremo mai la controprova. Soprattutto a giudicare dalle maxi ma improduttive convocazioni fatte. Mancini ha puntato solo sui titolari nerazzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, oltre al suo pupillo Stefano Sensi (sempre pre-convocato ma non di più), oggi in prestito alla Sampdoria.

INTERISTI FUORI DAL GIRO – Dell’attuale rosa dell’Inter non trovano spazio in questa Italia i difensori classe ’88 Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, e ci mancherebbe. E nemmeno il classe ’89 Matteo Darmian, sebbene da un anno e mezzo in maglia nerazzurra sia protagonista. Vista la moria di esterni in questo periodo storico, Darmian avrebbe fatto comodo all’Italia? Fuori anche il classe ’94 Roberto Gagliardini, ormai di troppo come gregario nel folto centrocampo azzurro. Idem il classe ’97 Federico Dimarco, che probabilmente a Palermo avrebbe calciato meglio i corner a disposizione. La “formazione” dell’Inter-Nazionale alternativa di Inzaghi è completata dal terzo portiere, il classe 83′ Alex Cordaz: è uno degli uomini-spogliatoio dell’Inter odierna, l’Italia oggi ne ha? Al di là del talento, il segreto del successo è altrove. Il problema non sono di certo gli stranieri che giocano in Serie A. Forse quelli che tolgono spazio agli italiani in Nazionale?