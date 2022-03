Mulattieri, stagione compromessa al Crotone: infortunio e intervento

Samuele Mulattieri, giovane attaccante in prestito dall’Inter al Crotone, aveva iniziato bene la sua esperienza in Serie B dopo la primavera nerazzurro ma qualcosa poi è andato storto.

ALTI E BASSI – Samuele Mulattieri, giovane attaccante prodotto della primavera dell’Inter, in questa stagione è andato a giocare a Crotone, in Serie B. Partito benissimo, ha vissuto un periodo non troppo felice, così come tutta la squadra (attualmente con 10 positivi al Covid-19 in squadra). Le brutte notizie non finiscono: nella giornata di ieri il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali dopo essere stato costretto a lasciar eil campo nella partita col Frosinone, e hanno confermato una lussazione alla spalla sinistro e intervento chirurgico inevitabile.