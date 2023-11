Juventus, due recuperi certi con l’Inter. Uno in dubbio – CdS

C’è ancora una giornata di campionato da giocare, ma i pensieri sono già allo scontro diretto dell’anno tra Juventus ed Inter. Massimiliano Allegri ne potrebbe recuperare due secondo il Corriere dello Sport.

RECUPERI – Per arrivare vicinissima all’Inter la Juventus ha bisogno di vincere contro il Cagliari di Claudio Ranieri all’Allianz Stadium. I rosso-blu sono in un momento ottimo e hanno vinto le ultime due partite in fila, risorgendo dalle ceneri della zona retrocessione. I bianconeri cercano certezze in una situazione non semplice per gli infortuni. Infatti nel match di Torino mancheranno lo squalificato Adrien Rabiot e anche l’infortunato Timothy Weah. Lo statunitense rientrerà solamente con l’Inter, così come Alex Sandro, ai box da molto più tempo. L’unico in dubbio per la grande sfida del 26 novembre è Danilo. Il difensore brasiliano non è a conoscenza dei suoi margini di recupero.

fonte: Corriere dello Sport – f.bon.