Inter-Frosinone, sfida maturità per Di Francesco: ritrova un titolare! – TS

Manca un giorno a Inter-Frosinone, gara in cui Di Francesco proverà a fermare i nerazzurri, lanciati in corsa verso lo scudetto. Fra i convocati giallo-azzurri un recuperato.

RECUPERO – Molto probabilmente il Frosinone proverà a dare filo da torcere anche all’Inter. La sfida di domenica prossima, in programma a San Siro alle 20:45, viene definita da TuttoSport come quella che potrebbe permettere di giudicare “matura” la squadra di Eusebio Di Francesco. Riuscire a battere una big come quella di Simone Inzaghi, fermandone la corsa per la vetta della classifica di Serie A, significherebbe aggiungere uno step importante alla crescita dei giallo-azzurri, partiti da semplici neo-promossi. La buona notizia per Di Francesco è che in Inter-Frosinone potrà contare su un rientro in organico importante. Si tratta di Francesco Gelli, allenatosi tutta la settimana in gruppo e ora pronto a sedersi sulla panchina di San Siro. È improbabile, infatti, che il centrocampista appena ritrovato parta subito dal 1′ come titolare.

Fonte: TuttoSport – Giulio Halasz