Junior Moraes, infortunio contro il Real Madrid: Inter a rischio?

Junior Moraes Shakhtar Donetsk

Si sta giocando Shakhtar Donetsk-Real Madrid. Non arrivano però buone notizie per gli ucraini (avversari dell’Inter mercoledì prossimo): si è infatti infortunato l’attaccante Junior Moraes.

INFORTUNIO – Problema alla coscia per Junior Moraes. L’attaccante brasiliano, naturalizzato ucraino, si è scontrato con Varane durante Shakhtar Donetsk-Real Madrid. Ha provato a rientrare dopo essere uscito in barella, ma al 25′ è dovuto uscire per far posto a Dentinho. Vedremo se ci sarà mercoledì contro l’Inter guidata da Antonio Conte.