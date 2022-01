Juan Jesus: «Inter, gara di grande fascino. Vogliamo risalire classifica»

Juan Jesus, difensore del Napoli ed ex dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss degli obiettivi e delle ambizioni della squadra partenopea. A partire già dal prossimo mese, denso di partite di grande fascino.

OBIETTIVI – Juan Jesus lancia la sfida ai nerazzurri per lo scudetto, anche in vista dello scontro diretto: «Ci aspetta un mese denso di impegni. Giocheremo contro Inter, Barcellona e Lazio, tutte gare di grande fascino. Siamo pronti ad affrontare tutte le partite con la giusta mentalità. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo risalire in classifica. Dopo essere tornati al secondo posto abbiamo motivazioni e convinzione per puntare in alto. Dimostreremo il nostro valore partita dopo partita».