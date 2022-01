Gatti, Inter si avvicina a valutazione. Sassuolo in pole per un motivo – Sky

Federico Gatti è il nome nuovo per il mercato (estivo) dell’Inter. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport i nerazzurri si avvicinano alla valutazione fatta dal Frosinone, ma il Sassuolo è in vantaggio grazie alla volontà di avere il giocatore già a gennaio.

LOTTA A DUE – Federico Gatti è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il difensore del Frosinone sta stupendo in questo campionato di Serie B, tanto da aver attirato su di sé l’interesse di diverse squadre. Due in particolare: Inter e Sassuolo. Questi gli aggiornamenti sul giocatore da parte di Mauele Baiocchini di Sky Sport: «Gatti è valutato 10 milioni di euro. L’Inter ne offre 7 per prenderlo a giugno. Il Sassuolo è però in vantaggio perché sta trattando per prenderlo subito e bisogna capire se ci sia la possibilità che il Frosinone lo lasci partire adesso».