Scamacca investimento per il futuro, Inter pronta a chiudere in estate – Sky

Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, l’Inter è già con gli occhi al futuro. Si lavora proprio per chiudere l’obiettivo principale della prossima estate: Gianluca Scamacca.

ATTACCO DA RINFORZARE – Occhi al futuro per l’Inter, nonostante un attacco già di alto livello. L’obiettivo principale per l’estate resta infatti Gianluca Scamacca, come confermato e sottolineato da Andrea Paventi di Sky Sport: «L’Inter ha tre attaccanti di sicuro valore, ma bisogna anche fare un investimento sul futuro. Scamacca entra in quest’ottica. È chiaro che i nerazzurri lo guardano molto da vicino, tanto che anche ieri Marotta e Carnevali ne hanno parlato. Si tratta naturalmente di un obiettivo per il futuro e da chiudere per il mercato estivo».