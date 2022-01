FOTO – Ranocchia spinge in allenamento: l’obiettivo è Inter-Milan

Prosegue la preparazione in casa nerazzurra in vista di Inter-Milan (vedi articolo), derby in programma il prossimo sabato dopo il termine della sosta per le nazionali. Andrea Ranocchia spinge in allenamento, pronto per la gara.

DERBY DI MILANO – Non è una partita qualunque Inter-Milan e non lo sarà mai. Per il derby in programma il prossimo sabato sarà fondamentale il contributo di tutti, anche di chi – salvo grosse sorprese – dovrà partire dalla panchina. Lo sa Andrea Ranocchia, che in allenamento spinge forte per farsi trovare pronto.

ALLENAMENTO – Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Andrea Ranocchia ha mostrato tutta la sua carica e la sua voglia in vista di Inter-Milan. Un appuntamento che dista sempre meno.