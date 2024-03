Juan Jesus, Inter è stato il primo pensiero! Ora pronto a tutto – Sky

Juan Jesus è coinvolto nella spiacevole vicenda di Inter-Napoli, con le presunte frasi razziste di Acerbi che adesso potrebbero costare una maxi squalifica al difensore nerazzurro. Anche il brasiliano domani ribadirà la sua versione alla Procura Federale, versione che non avrebbe voluto tirare fuori anche per rispetto al suo ex club: ecco quanto rivelato da Modugno su Sky Sport

INTENTO INIZIALE – Juan Jesus, così come Francesco Acerbi, nella giornata di domani verrà ascoltato dalla Procura Federale sui fatti di Inter-Napoli. Il difensore brasiliano, secondo quanto rivelato da Francesco Modugno, avrebbe voluto preservare il suo ex club: «Domani dovrebbe essere il giorno cruciale anche per Juan Jesus che ribadirà la sua verità alla Procura Federale. Verità già svelata in un post su Instagram che per certi versi non avrebbe mai voluto fare, da ciò che ci risulta, anche per rispetto all’Inter, dove ha pure indossato la fascia di capitano. Poi però davanti alle parole di Acerbi è cambiato tutto».

RISOLUTO – Juan Jesus in ogni caso non ha intenzione di fermarsi: «Qui sono giorni pieni e pesanti, Juan Jesus è molto risoluto e pronto a difendersi in ogni modo e sede. Lo farà domani con la Procura Federale, ma è interessato poco alla squalifica di Acerbi. La cosa che interessa di più al brasiliano è che passi un certo tipo di messaggio contro il razzismo».